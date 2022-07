Politiebureau Emmeloord afgezet nadat burger mogelijk explosieve munitie aflevert

Om burgers en medewerkers van het politiebureau niet in gevaar te brengen is het politiebureau afgezet. Het Team Explosieve Veiligheid komt ter plaatse voor verder onderzoek naar de munitie.

Om wat voor een munitie het gaat en hoe het in handen is gekomen van deze persoon kan de politie niet zeggen. ,,Er kwam een burger aan het bureau die vertelde dat hij munitie in zijn auto had die hij graag wilde afgeven. We weten niet hoe diegene eraan is gekomen, maar het kan mogelijk explosief zijn”, aldus de woordvoerder.