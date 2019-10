Politiek Noordoostpolder: beschuldigen van Harald Bouman is ‘beschadigend’

Dat staat in een gezamenlijk statement dat vrijdagavond is verstuurd. Meerdere mensen zouden de afgelopen tijd op het gemeentehuis geklaagd hebben over grensoverschrijdend gedrag door Bouman, meldde Omroep Flevoland deze week. Dit zou meespelen bij zijn plotselinge vertrek. Er werd geen officiële klacht ingediend. Uit onderzoek bleek niet dat de klachten gegrond waren.

Videoboodschap

In een speciaal opgenomen videoboodschap die naar de Stentor werd gemaild, zei Bouman diep geraakt te zijn door de berichten over ongepast gedrag. ,,Het raakt me ongelofelijk. En niet alleen mezelf. Maar het is ook beschadigend voor mijn gezin.” Hij verwerpt de aantijgingen. De ex-burgemeester zegt ontslag te hebben genomen vanwege te groot verschil van inzicht met zijn directe werkomgeving.

Quote Wij betreuren dit ernstig en nemen hier dan ook afstand van Coalitiepartijen Noordoostpolder

Volgens de zes partijen zijn de aantijgingen ‘beschadigend’ en niet gebaseerd op feiten. ‘Wij betreuren dit ernstig en nemen hier dan ook afstand van. Desondanks hopen wij op begrip voor onze terughoudendheid in onze communicatie hierover naar buiten. Wij wensen alle betrokken partijen veel sterkte toe in deze periode’.

Statement