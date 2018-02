Politiek Noordoostpolder heeft haast met zoektocht naar nieuwe burgemeester

Ze heeft in elk geval niet de tijd om te wachten met het samenstellen van een zogenaamde vertrouwenscommissie en het opstellen van een profiel tot aan de eerste serieuze raadsvergadering. Die staat namelijk pas voor 4 juni op de agenda. Met tegen die tijd de zomervakantie in het verschiet, is er te weinig tijd om pas dan te beginnen met de zoektocht naar een nieuwe burgervader.

Want dat is het gat dat Aucke van der Werff achterlaat, daar zijn vriend en vijand het over eens. Tegelijkertijd is burgervader Van der Werff ook een man van principes. Niet bang voor confrontaties als hij vindt dat hij in zijn recht staat, maar niettemin onomstreden als eerste burger.

Leeftijd

Hoewel zowel in het college als de raad er sterk rekening mee werd gehouden dat Van der Werff niet de volle zes jaar van zijn tweede termijn zou afmaken, gingen veel mensen er stilzwijgend vanuit dat hij nog zeker een jaar op zijn post zou zitten. Wat dat betreft kwam de mededeling maandag toch als een verrassing. Maar wel eentje waar begrip voor is. ,,Hij wordt 65. Gezien zijn leeftijd snap ik het besluit", zegt Marian Uitdewilligen (CDA). Ze verwacht een heftig begin voor de nieuwe raad, maar ziet het ook als een kans: nieuwe raad, nieuw college en een nieuwe burgemeester. ,,Een burgervader. Of burgermoeder natuurlijk. Het mag ook wel eens een vrouw zijn", vindt Uitdewilligen.

Verrassing

Voor Berthoo Lammers (ONS Noordoostpolder) kwam de mededeling van gisteravond echt als verrassing. ,,Er was geen enkel signaal, ik had het nu nog niet verwacht." Hij roemt de rol van Van der Werff zowel als burgemeester als burgervader. Wat Lammers zoekt in een opvolger? ,,Iemand die betrokken is bij de Noordoostpolder, maar vooral iemand die past bij de pioniersmentaliteit hier. Iemand die met zijn hoofd boven het maaiveld uit durft te komen."