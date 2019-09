Politiek wil verbod op lachgas in Noordoostpolder: ‘Het loopt de spuigaten uit’

Het gebruik van lachgas ‘loopt de spuigaten uit’ in de Noordoostpolder. Dat vinden ChristenUnie-SGP en de Politieke Unie. Beide fracties pleiten voor een verbod op de verkoop én het gebruik van lachgas in de openbare ruimte.

De signalen liegen er niet om, zegt Politieke Unie-raadslid Arja Heerspink. Ze heeft een rondje gemaakt langs winkeliers, scholen en instanties en de boodschap die ze meekreeg, in haar woorden, was: ,,Doe er wat aan’’. ,,Zo staat de Bonifatius Mavo volledig achter ons verzoek.’’

,,Kijk op zaterdag-, zondag- en maandagmorgen maar eens in de Lange Nering in Emmeloord’’, zegt ze. ,,Dan zie je veel ballonnen liggen. Op andere plekken schijnt ook veel lachgas te worden gebruikt, in het bos in Tollebeek en bij de Wellerwaard bijvoorbeeld. Er is zelfs een Instagram-account van lachgasgebruikers in de Wellerwaard (met een bescheiden aantal volgers overigens, red.). We zien het echt als een probleem’’.

Dit levert veel klachten op over zwerfafval, aldus Heerspink. Beide partijen wijzen vooral op de gezondheidsrisico’s die kleven aan het gebruik van lachgas. Voorbeelden zijn duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en verwardheid. ,,De combinatie met alcohol is ronduit gevaarlijk’’. ChristenUnie-SGP heeft in mei al vragen gesteld over het gebruik van lachgas. Het college benadrukte daarbij het belang van ‘aandacht in de preventieve sfeer’.

Prima, vinden beide partijen (samen goed voor 9 van de 29 zetels), maar het is niet genoeg. In een motie vragen ze om een verbod op de verkoop van lachgas en op het gebruik ervan in de openbare ruimte. Hiervoor moet de apv (algemene plaatselijke verordening) worden aangepast. ,,In Enschede is het al zover, andere gemeenten zijn hiermee bezig’’, weet Heerspink.

Meldingen

De politie kan niet zeggen of er veel meldingen komen over het gebruik van lachgas in de Noordoostpolder. ,,Wel kan ik zeggen dat er landelijk gezien een enorme stijging is’’, zegt een woordvoerster. Een medewerker van café Hero in Emmeloord, waar lachgas wordt verkocht, ligt niet wakker van een eventueel verbod. ,,Voor ons is het niet zo belangrijk, het maakt me niet uit’’.