Politieke Unie grootste in Noordoostpolder, op voet gevolgd door ChristenUnie/SGP

UITSLAG VERKIEZINGENDe Politieke Unie is de grootste partij in de Noordoostpolder geworden, op de voet gevolgd door de ChristenUnie/SGP. Het CDA moest pijnlijk toezien hoe het stemmen inleverde. Lokale partij ONS groeide daarentegen.

Nadat het lang wachten was op de laatst getelde stemmen, bleek de einduitslag tegen kwart voor 1 middernacht alsnog verrassend. ChristenUnie/SGP wist een inhaalslag te maken. Ze blijft de tweede grootste partij van Noordoostpolder. Lokale politieke partij Politieke Unie boekte winst en mag zich de komende vier jaar de grootste noemen. Ze neemt de koppositie over van het CDA dat stemmen verloor.

De voorlopige zetelverdeling: Politieke Unie zes, ChristenUnie/SGP zes, CDA vijf, ONS vier, VVD drie, PvdA twee, GroenLinks twee, D66 één en Jezus Leeft nul.

Politieke Unie kreeg in totaal 3.654 stemmen. Vier jaar geleden was dat nog 2.611. Het CDA valt terug van 3.589 stemmen naar 3.300 en ChristenUnie/SGP van 3.491 naar 3.406. ONS steeg van 1.997 stemmen in 2018 naar 2.588 stemmen.

,,Stabiel’’

Toon van Steen, nummer 1 op de lijst van de Politieke Unie, is blij verrast met de winst van zijn partij in de uitslagen tot nu toe. ,,We zijn altijd een stabiele lokale partij geweest. Ik hoop dat dit de beloning is voor ons werk van de afgelopen vier jaar.’’ Hij denkt dat veel mensen de autonomie die de partij hoog in het vaandel heeft staan aanspreekt. ,,De koopzondag bijvoorbeeld. Wij zeggen, laat iedere ondernemer daar vrij in. Dat geldt ook voor de welstand bij het bouwen van huizen.’’ Van Steen denkt dat zijn partij profiteert van de keldering die bij het CDA te zien is. ,,En wellicht ook doordat de SP niet mee heeft gedaan. Wij zijn sociaal liberaal.’’

Anjo Simonse, aanvoerder van de lijst ChristenUnie/SGP sloot de avond dik tevreden af. Dat zijn partij op het laatste moment nog zoveel stemmen er bij kreeg, is volgens hem te verklaren doordat het stemmen uit Emmeloord waren. ,,Daar hebben we traditiegetrouw veel kiezers.’’ De positieve uitslag is volgens hem het gevolg van het goede verhaal van zijn partij. ,,We kijken om naar de mensen die in de knel zitten en houden ons aan de principes waarvoor we staan.’’

Boosdoener

Marian Uitdewilligen die de lijst van het CDA aanvoert, wijst de landelijke tendens rond haar partij aan als boosdoener. Toch vindt ze dat haar partij het dan in Noordoostpolder goed heeft gedaan. ,,Het is niet zo dat je dit zou willen. We waren de grootste. Toch als je de landelijke tendens ziet, vind ik dit een mooi resultaat.’’

De VVD kelderde eveneens: van 2.583 stemmen naar 1.979 nu. De PvdA blijft vrijwel gelijk, met 1.449 in 2018 en nu 1.481. GroenLinks maakt een kleine groei door: van 1.275 naar 1.383 stemmen nu. D66 weet niet te profiteren van de Lelylijn-campagne, de partij keldert van 1.159 stemmen in 2018 naar 1.053 nu. Jezus leeft groeit wel, van 126 naar 339 stemmen.

Opkomst

Tot verrassing van burgemeester Roger de Groot ging het opkomstpercentage omhoog van 51,8 procent naar 52,18 procent. Hij reageerde aan het begin van de avond teleurgesteld op het eerst doorgegeven percentage. ,,Er is werk aan de winkel.’’ Het opkomstpercentage was vier jaar geleden nog 58,1 procent.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Noordoostpolder deden dit keer negen partijen mee; CDA, ChristenUnie/SGP, Politieke Unie, VVD, ONS Noordoostpolder, PvdA, GroenLinks, D66. Ook Jezus Leeft deed weer een gooi naar een raadszetel. SP, nu met twee zetels in de raad, deed niet mee omdat opvolging ontbrak.

Het CDA behaalde tijdens de laatste raadsverkiezingen zes zetels, CU/SGP vijf, Politieke Unie vier, VVD vier, SP twee, ONS drie, D66 één, PvdA twee, GroenLinks twee (totaal 29 raadsleden).

Er was toen geen sprake van een grote aardverschuiving in de plaatselijke politieke arena. Het CDA moest wel een zetel inleveren (had er zeven en ging terug naar zes), de ChristenUnie/SGP had er vijf en behield er vijf, de Politieke Unie groeide door van drie naar vier en dat gold ook voor de VVD. Ons Noordoostpolder behield de drie zetels, SP moest er een inleveren (van drie naar twee). Meest verrassende was de groei van de PvdA en GroenLinks, elk twee zetels, terwijl ze daarvoor een combi-fractie met gezamenlijk twee zetels hadden. D66 viel terug van twee naar één zetel.

Coalitie

CDA, CU/SGP, Politieke Unie en VVD vormden afgelopen vier jaar een brede coalitie onder aanvoering van burgemeester Roger de Groot. Bij de laatste gemeenteraadverkiezingen, in 2018, was er in de gemeente Noordoostpolder een opkomst van 58,1 procent. Opkomst in de afgelopen 10 jaar was het hoogst in 1986 (82,4 procent) en het laagst in 2014, 57,5 procent).

