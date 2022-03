Politieke Unie voor het eerst de grootste in de Noordoostpolder: ‘Goede uitslag zelf afgedwongen’

Forse stijging verkoop woningbouw­ka­vels en bedrijfs­grond in Noordoost­pol­der: ‘Vraag onvermin­derd hoog’

De verkoop van woningbouwkavels is vorig jaar bijna verdubbeld in de Noordoostpolder. De verkoop van bedrijfsgrond is zelfs meer dan verdubbeld, na een dipje in 2020. Er is momenteel beperkt ruimte op bedrijventerreinen in de gemeente, maar over enkele maanden komen nieuwe kavels beschikbaar in Emmeloord.

17 februari