Poolse vrouw anderhalve week vermist in Kraggenburg

De Poolse vrouw werd voor het laatst gezien op maandag 5 maart. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Op de dag van de vermissing droeg ze een zwarte lederen jas, zwarte muts en een blauwe spijkerbroek. Daarnaast droeg ze zwarte schoenen. ,,Afgelopen weekend is bepaald dat het om een urgente vermissing gaat,'' vertelt een politiewoordvoerder van de politie Midden-Nederland.

Omstandigheden

De politie meldt dat er omstandigheden zijn die de vermissing zorgelijk maken. Welke dat zijn, kan in verband met de privacy niet worden gemeld. De politie is het nog niet gelukt om in contact te komen met de vrouw. Er is al wel contact gelegd met haar familie in Polen. Haar familie heeft sinds 5 maart ook niets meer vernomen van de Poolse. De politie houdt vooralsnog alle scenario's open, waaronder een misdrijf. ,,In dit stadium sluiten wij nog niets uit,'' aldus de politiewoordvoerder.