Poppodium De Klos in Emmeloord viert jubileum, ondanks onzekere toekomst

De Staat, Tim Knol en Herman Brood, het zijn een aantal artiesten die Tess Langedijk van De Klos zich meteen kan herinneren als haar gevraagd wordt naar de optredens die er zoal zijn gehouden. Langedijk is 27 jaar verbonden aan het poppodium. Toch is het hoogtepunt uit al die jaren voor haar niet een optreden van één bepaalde artiest. ,,Alles wordt gedaan door vrijwilligers en voor een poppodium in Nederland is dat tamelijk uniek. Dat vind ik het hoogtepunt. Wij modderen nog steeds door met deze formule. En dat in een plek als Emmeloord waar de jeugd vertrekt. Het is huiselijk. Wij blijven onszelf. Daar ben ik best wel trots op."

Bestaansrecht

Vanavond wordt er ter ere van het jubileum een grote verjaardag georganiseerd en over andere festiviteiten wordt nog nagedacht. Dit zal gebeuren in het pand aan de Meldestraat in Emmeloord waar het jongerencentrum al dertig jaar zit. De toekomst lijkt echter onduidelijk. Langedijk: ,,We zitten in een oud gebouw, dus dat hangt van de gemeente af. Als het gebouw afgeschreven is, dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Maar daar denken we nog maar niet over na. Elk jaar dat we doorgaan, is er één. We hebben ons bestaansrecht wel bewezen na vijftig jaar."