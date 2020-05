Positief resultaat voor Noordoostpolder in 2019, maar ‘waakzaamheid op alle fronten’

In de jaarrekening van het afgelopen jaar van Noordoostpolder staat een positief resultaat van bijna acht ton. Hiervoor is eind vorig jaar wel besloten om een bedrag uit de reserves te halen. Dit was nodig door tegenvallers in het sociaal domein en bij de afvalverwerking. Anders was het negatief resultaat een halve ton geweest.

Afvalverwerking

De voorjaarsrapportage van 2020 heeft een negatief resultaat van ruim acht ton. Er was eigenlijk een winst van 20.000 euro verwacht. De gemeente denkt dat de kosten voor afvalverwerking vier ton hoger zijn dan eerder begroot. Het college van burgemeesters en wethouders meldt dat er meer restafval is dan verwacht en er extra personele kosten voor de milieustraat zijn gemaakt. Ook zijn de lasten door het faillissement van het Hulpmiddelencentrum hoger. Tarieven van andere leveranciers liggen zo’n 40 procent hoger.

,,We zien nu echt een trendbreuk met de afgelopen jaren. Dat vraagt om waakzaamheid op alle fronten, waarvoor bij de Perspectiefnota de toon is gezet”, zegt Wijnants, de wethouder van financiën. De gemeente gaat een deel van het onderhoud aan wegen schrappen. ,,Nu kunnen we nog jaarlijks uit de reserves putten om bijvoorbeeld het tekort in het sociaal domein en hoger uitvallende afvalkosten op te vangen.”

Corona