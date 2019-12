Praktijkschool Aeres in Emmeloord opent kledingwinkel

De winkel wordt, evenals als het al aanwezige lunchcafé, grotendeels gerund door circa twaalf leerlingen van het praktijkonderwijs van de onderwijsinstelling. Initiatiefnemers zijn Gerda Zwemer en Adelheid Bekhof. Eerstgenoemde is enthousiast over het project: ,,Het is prachtig. We werken hierin samen met kringloopzaak Waypoint op Urk. Wij halen de artikelen op en sorteren het. Het heeft dus enerzijds een maatschappelijk doel en tegelijkertijd leren leerlingen in de praktijk wat het is om in een winkel te werken.’’