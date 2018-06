Present Noordoostpolder nu zelf hulpzoekend

Normaal zet Stichting Present Noordoostpolder zich in voor mensen die een helpende hand nodig hebben, maar nu kan de organisatie zelf de steun hard gebruiken. De lokale afdeling van Present is op korte termijn op zoek naar een secretaris, voorzitter en algemeen lid voor het bestuur.

Als 'makelaar in vrijwilligerswerk' biedt Present Noordoostpolder al sinds 2010 groepen mensen de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dagdeel te beleven door zich op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. In 2017 hebben 44 groepen zich ingezet voor iemand in de Noordoostpolder.

Korte termijn

,,Als stichting heb je nou eenmaal een bestuur nodig. Anders kun je niet aan de slag”, aldus coördinator Poulien Pomstra. ,,We hebben echt op korte termijn meerdere mensen nodig. We hebben nu nog een voorzitter en een secretaris. Daarvan heeft voorzitter Yeb Tiemensma aangegeven eind dit jaar te willen stoppen. Voor die tijd moet het wel rond zijn.”

Present heeft de afgelopen maanden diverse mensen tevergeefs benaderd. Op maandagmorgen is daarom een mail uitgegaan met als titel ‘Noodoproep’. ,,Dat lijkt wel aan te slaan. De eerste reacties zijn al binnen”, meldt Pomstra maandagmiddag tevreden. Ze is daarom ook positief gestemd. ,,Ik ga ervan uit dat we mensen gaan vinden. En anders? Misschien moeten we dan aanhaken bij een andere stichting of organisatie. Maar dit moet lukken.”