Prijsvraag voor kunstwerk onder Marknesserbrug

‘Steunouder’ spil in nieuw jeugdplan Noordoost­pol­der

29 augustus Betere samenwerking tussen zorgverleners, de-medicaliseren van problemen, het inzetten van ‘steunouders’ en meer preventie moeten de komende jaren helpen de kosten voor jeugdzorg in de Noordoostpolder te beteugelen. Dat blijkt uit een geactualiseerd plan voor jeugdzorg in de jaren tot 2024. Dit plan is versneld gemaakt, nadat dit voorjaar uit een rapport van de gemeentelijke rekenkamer was gebleken dat Noordoostpolder de greep op de jeugdzorg was verloren.