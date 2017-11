Projecten bereiden jongeren voor op uitgaansleven: 'Het is niet het ei van Columbus'

Hoe zorg je er als ouders voor dat je kind van 15 of 16 jaar bij de eerste keer uitgaan niet meteen veel te veel drinkt of bij een vechtpartij betrokken raakt? Je laat hem of haar meedoen aan projecten die jongeren voorbereiden op dat uitgaansleven. In Emmeloord werd dit recent gedaan, maar de vraag is of het helpt.

Stichting Carrefour hield voor de herfstvakantie in Emmeloord het project Partyproof. Honderden leerlingen uit klas drie van de middelbare school werden hier klaargestoomd voor het uitgaansleven. Zo dronken zij alcoholvrije cocktails, gingen in discussie met politieagenten, kregen weerbaarheidstraining en leerden over de gevolgen van alcoholgebruik. ,,Dit doen we om problemen in het uitgaansleven in een vroeg stadium te voorkomen, in plaats van ze later te moeten oplossen'', zegt Greetje de Vries van Carrefour.

Geen wonderen

De leerlingen waren hier ongeveer een half uur tot een uur mee bezig en de vraag is of het in zo'n korte tijd wel iets kan opleveren. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, betwijfelt dit. ,,Het idee dat jongeren en ouders bij dit soort projecten betrokken worden is goed, maar ik verwacht er geen wonderen van. Het is moeilijk om het effect aan te tonen. Jongeren zijn lastig te beïnvloeden, zeker als ze al meerdere keren uit zijn geweest. Met dit soort projecten is het ook lastig om grote groepen te bereiken. Maar de organisatie zal zelf ook wel weten dat dit niet het ei van Columbus is."

Hoe meer, hoe beter

Volgens Ferry Goossens van het Trimbos-instituut komen dit soort projecten er steeds meer. ,,Er zijn op dat gebied de nodige ontwikkelingen voor die jonge doelgroep. De aandacht voor veiligheid en gezond uitgaan is toegenomen. Er is echter geen standaard format, het is vaak aangepast aan de regio.''

Goossens denkt dat zo’n project in Emmeloord vooral effect heeft als je het in combinatie met andere projecten doet. ,,Het moet met meerdere partijen gaan, een combinatie van projecten en maatregelen. Op zichzelf staand heeft zo'n project geen zin, maar hoe meer je doet, des te groter is de kans dat je iets bereikt.''

Uitbreiden

Greetje de Vries van Carrefour erkent dat. ,,We zijn constant aan het nadenken over hoe het beter zou kunnen. We willen dit project ook nog breder trekken. Maar hier zijn de scholen voor nodig, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van speciale lespakketten. Scholen zijn echter lastig te overtuigen, omdat ze het daar momenteel heel druk hebben."