Projectontwikkelaar na afhaken uitbaters horecapaviljoen in Emmeloord: ‘Pand volgend jaar gewoon klaar’

,,Dit was onze droom, alleen op dit moment is er te veel onzeker”, zei Jarno van den Berg, bedrijfsleider van een Italiaans restaurant in Emmeloord, eerder. Samen met Rudi van der Graaf, sous-chef bij het Van der Valk restaurant in Emmeloord, wilde hij restaurant Bruut! beginnen op De Deel in het nieuwe horecapaviljoen. Vorig jaar werd een intentieovereenkomst getekend. Volgens Van den Berg gooit corona roet in het eten. ,,We willen een gezond horecabedrijf hebben en nu is niet het juiste moment op te starten met allemaal richtlijnen en het houden van 1,5 meter afstand.”