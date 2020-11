Provincie Flevoland wil meer struiken en bomen bij aanleg zonnepark Waterloopbos

Het plan voor een zonnepark van 14 hectare bij het bos werd eerder al aangepast na kritiek van Natuurmonumenten. In het nieuwe plan komen minder zonnepanelen en meer groen dan in het oorspronkelijke plan. Maar dit is volgens Flevoland niet voldoende, het plan is in strijd met provinciaal belang. Behalve struiken zou er aan de noordzijde van het park een bomenrand moeten worden aangeplant.

De provincie schrijft in een zienswijze dat er nu onvoldoende rekening is gehouden met de kernkwaliteiten van het Waterloopbos. Door het aanplanten van meer bomen wordt deels het bos gereconstrueerd en wordt de samenhang met het gehele bosperceel hersteld. Op die manier past het park met zonnepanelen beter in het landschap.

Lange adem

De gemeente Noordoostpolder wil meewerken aan het plan van initiatiefnemer Martin Daniëls. Hij wilde in eerste instantie zo'n 57.000 zonnepanelen aanleggen. Projectleider Theo Groen zei afgelopen zomer nog dat het een project van de lange adem is. Hij benadrukte dat het nog zeker drie tot vier jaar duurt voordat het zonnepark - waarin polderbewoners kunnen participeren - is gerealiseerd. Dit komt onder meer door de aanvraag van subsidie en aansluiting van het zonnepark door de netbeheerder op het energienetwerk. ,,Nutsbedrijven hebben op dit moment onvoldoende capaciteit.’’