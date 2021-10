Prullenbakken opgeblazen in Emmeloord, jongen (15) opgepakt: actie kan dader (of ouders) duur komen te staan

Gratis soepje met ‘overbodige’ ingrediën­ten in Emmeloord: ‘Verlepte peterselie is prima eetbaar’

Wortels met een deukje, bleekselderij met een bruin randje, tomaten die niet meer zo lekker strak in hun vel zitten. Supermarkten gooien deze producten weg, koks weten er wel raad mee. Dat blijkt zaterdag in Emmeloord. ,,Deze peterselie is een beetje verlept, maar nog prima eetbaar.’’

25 september