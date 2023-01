PvdA Noordoostpolder door het stof na relletje rond wethouder, onrust onder leden: ‘Slecht van geslapen’

Fietspad Kamperzee­dijk veiliger voor fietsers? ‘De tijd zal het leren’

De fietsveiligheid tussen Genemuiden en IJsselmuiden is een stuk beter geworden door de aanpak van de N760, zo hoopt in ieder geval de provincie die de klus grotendeels financierde. Of het echt zo is? ,,De tijd moet het leren’’, zegt een schooldirecteur in de buurt. In ieder geval is het project een stuk duurder geworden dan vooraf was gepland.

27 januari