PvdA Noordoostpolder presenteert opvolger voor opgestapte ‘wachtgeldwethouder’

Grootste oppositie­par­tij­en nemen PvdA onder vuur na gokje met onervaren wethouder in Noordoost­pol­der

Het gokje van de PvdA om met Thomas Gillissen een jonge en onervaren wethouder te benoemen is mislukt, concluderen CDA en ChristenUnie-SGP in Noordoostpolder. Dat lijken de sociaal-liberalen zelf ook in te zien: ,,Er is behoefte aan een kandidaat met meer managementkwaliteiten.”

16 januari