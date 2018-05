PvdA wil opheldering over dodelijk steekincident Emmeloord

De PvdA in de gemeente Noordoostpolder wil weten wat er is gedaan met signalen die er over de verdachte van de fatale steekpartij zijn binnengekomen. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Afgelopen vrijdagmiddag stak een 36-jarige 'verwarde man' in Emmeloord een 24-jarige plaatsgenoot dood.

Ondernemers zeiden in de Stentor dat er de afgelopen weken bij de hulpverlenende instanties meerdere meldingen zijn gedaan over het verwarde gedrag van de man, die door de politie verdacht wordt van de steekpartij. ,,Al een paar jaar spelen er landelijk veel vragen over de problematiek met verwarde personen, nu gaat het dichtbij huis mis, daarom willen we duidelijkheid over hoe een en ander is gegaan”, zegt Pvda-fractievoorzitter Rien van der Velde. ,,Wat is er gedaan met meldingen over deze man? Zijn die opgepakt en zo ja, hoe kon het dan alsnog zo misgaan?”

Onderzoek

Eerder zei burgemeester Aucke van der Werff van gemeente Noordoostpolder dat wordt onderzocht of de verdachte in beeld was bij de autoriteiten. ,,Dan wordt ook bekeken of de verdachte bij ons bekend was en wij een dossier over hem hebben.” Of daar inmiddels meer duidelijkheid over is, wil de gemeente niet zeggen. ,,Omdat de politie de zaak strafrechtelijk onderzoekt, zijn wij volgend in dit onderzoek. De politie communiceert over deze zaak”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

De politie houdt desgevraagd echter ook de kaken stijf op elkaar en wil ‘vanwege privacy’ niet zeggen of de verdachte al bij de politie in beeld was vanwege verward gedrag.

Indruk

De dodelijke steekpartij heeft in het doorgaans rustige Emmeloord veel indruk gemaakt. Op Facebook wordt volop over het incident gesproken. ,,Vreselijk dit...ik waande me altijd veilig in Emmeloord, maar deze gebeurtenis maakt dat gevoel zeker minder”, schrijft Roos Heeringa-Lemstra. ,,Sterkte voor de nabestaanden. Ik hoop dat de politiek beseft dat er meer aandacht moet komen voor de ‘verwarde mens’. Dit had niet mogen gebeuren.”

Angela Beugelink schrijft: ,,En maar blijven bezuinigen op de zorg, waardoor we dit soort dingen steeds vaker horen.”