Raad akkoord met voorbereiden alternatieve woningbouwlocatie Marknesse

Man mogelijk gewond bij schietinci­dent en meldt zich bij ziekenhuis; politie doet onderzoek in Emmeloord

22 december De politie onderzoekt of er dinsdagmiddag een man in het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord is binnengekomen die betrokken was bij een schietincident. Het incident is mogelijk kort daarvoor gebeurd in de Baronielaan in Emmeloord.