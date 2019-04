Raad effent pad voor nieuwbouw in Tollebeek

Groen licht voor bouw MFA Rutten

20:07 Na de succesvolle veiling, zaterdagavond met een opbrengst van ruim anderhalve ton, is de bouw van een multifunctionele accommodatie in Rutten nu ook juridisch mogelijk gemaakt. Het vaststellen van het bestemmingsplan ‘MFA Rutten’ was voor de gemeenteraad vanavond slechts een hamerstuk.