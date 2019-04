Raad eist snel nieuw plan voor jeugdzorg in Noordoostpolder

Uiterlijk in oktober moet er een nieuw beleidsplan klaar zijn voor jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder. Dat moet enerzijds goede zorg garanderen voor jongeren in problemen en anderzijds een einde maken aan de sterke stijging van de kosten voor jeugdzorg. Die opdracht heeft het college van burgemeester en wethouders maandagavond via een gezamenlijke motie meegekregen van de gemeenteraad.

Aanleiding was een rapport van de gemeentelijke rekenkamer waaruit blijkt dat de gemeente de greep op de jeugdzorg helemaal kwijt is. Omdat goede afspraken ontbreken heeft Noordoostpolder vrijwel geen invloed op de instroom, de effectiviteit en de duur van de zorg, zo concludeerde de rekenkamer. Ten opzichte van 2015 stegen de kosten met de helft tot 12 miljoen euro in 2017, terwijl in dezelfde periode het aantal zorgverleningstrajecten met 28 procent steeg. Daaruit blijkt volgens de rekenkamer ‘gebrekkige controle op doelmatigheid’.

Aansporing

De gemeenteraad kreeg van de rekenkamer het verwijt teveel langs de zijlijn te hebben gestaan. Die zag daarin een aansporing om de greep op het onderwerp te vergroten. Waar het college voorstelde de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen, zonder daar een planning aan te koppelen, kwam de raad met een reeks van moties en amendementen om snelle actie af te dwingen. Uiteindelijk zijn die samengevoegd in een gezamenlijke motie, die unaniem werd aangenomen. Die dwingt het college om al in mei met de raad te spreken over de uitgangspunten voor het nieuwe jeugdbeleid.

Onnodig

Kern van het nieuwe beleid zal zijn dat kinderen minder snel uit huis worden gehaald, zei verantwoordelijk wethouder Anjo Simonse in antwoord op vragen uit de raad. Juist deze ‘residentiële zorg’ is verantwoordelijk voor de enorme kostenstijgingen. „Er worden onnodig veel kinderen uit huis geplaatst. We halen op dit moment de kennis in huis voor een nieuwe manier van denken. Elk kind moet thuis kunnen zijn”, aldus Simonse. Om dat mogelijk te maken wil hij onder meer ‘steunouders’ gaan inzetten, die tijdelijk ondersteuning kunnen bieden aan gezinnen met problemen.

Proef

Ook heeft hij hoge verwachtingen van een proef met praktijkondersteuners bij huisartsen, die hen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste vorm van jeugdhulp. Verder worden ter verhoging van de efficiency op dit moment al de vier VIA-punten die toegang bieden tot jeugdzorg samengevoegd tot een centraal zorgloket.