Raad Noordoostpolder akkoord met geld voor evenemententerrein in Kuinderbos: ‘Geen sprake van staatssteun’

Gemeente Noordoost­pol­der overweegt na veelbespro­ken ‘kavelgate’ nu bouw op andere locatie in Marknesse

19 november De gemeente Noordoostpolder overweegt door problemen rond kavels in Marknesse te gaan bouwen op een andere locatie in deze plaats. Nog altijd is niet duidelijk of de gemeente echt eigenaar van een stuk grond is waarvan Nebo Vastgoed ook claimt de eigenaar te zijn. Wethouder Wiemer Haagsma meldt dat de gemeente daarom een partij wil worden bij de rechtszaak die duidelijkheid moet geven.