Raadsvergadering in Noordoostpolder geannuleerd: ‘Hebben voorbeeldfunctie’

De raadsvergadering van 23 maart in de Noordoostpolder is geschrapt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. ,,Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt”, zegt griffier Robert Wassink.

De gemeente Noordoostpolder heeft ook een vergadering met fractievoorzitters voor later deze maand van de agenda gehaald en fractievergaderingen gaan niet door op het gemeentehuis. ,,We hebben als overheid een voorbeeldfunctie. Met burgemeester Jan Westmaas heb ik overlegd of het wel verstandig is om bij een vergadering bij elkaar te komen. Er zitten dan 40 à 50 gemeentebestuurders in één ruimte. Een flinke besmetting wil je dan echt voorkomen”, vertelt Wassink.

Niet eerder

,,Ik kan mij niet herinneren dat er eerder een raadsvergadering in de Noordoostpolder niet is doorgegaan”, zegt Wassink, die al ruim tien jaar actief is al raadsgriffier in de gemeente.