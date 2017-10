Ravage op Hannie Schaftweg na aanrijding met tractor

Video Opnieuw verdachte autobrand in Emmeloord

15 oktober Ruim een week was het rustig, maar zaterdagavond is wéér een auto uitgebrand in Emmeloord. Dit keer gaat het om een personenauto die geparkeerd stond aan de Scheldestraat. De politie denkt dat er opzet in het spel is, net als bij de eerdere brandjes.