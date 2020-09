Razend populaire Tiktokker Nova (17) uit Creil valt in de prijzen: ‘Dit is een mooie afleiding’

Twee horecaza­ken in nieuwe paviljoen op De Deel in Emmeloord

15 september In het nieuwe horecapaviljoen op De Deel in Emmeloord komen twee horecazaken. Na een zoektocht van enkele jaren is eindelijk duidelijk wat er in het pand komt. De huurder begint er met een grand café en opent aan de andere kant van het pand een vierde locatie van De Lachende Koe.