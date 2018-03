Rechter geeft FNV gelijk: Zorggroep moet betalen aan ex-medewerkers

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), werkzaam in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland, moet 1,2 miljoen euro transitievergoeding betalen aan 122 oud-medewerkers. Daarmee hebben vandaag 122 FNV-leden, bijgestaan door FNV, gelijk gekregen van het Gerechtshof in Leeuwarden.

Dit is precies het bedrag dat de FNV eerder had berekend. De zorginstelling kondigde begin 2016 aan te stoppen met het bieden van hulp in de huishouding. ZONL noemde de (te) lage tarieven van de gemeenten als argument. Voor ruim 200 medewerkers werd vervolgens ontslag aangevraagd door de Zorggroep.

Transitievergoeding

Riek van Kampen, bestuurder bij de FNV: ,,Dit is geweldig nieuws voor de ex-werknemers van ZONL. Het Hof heeft vandaag eindelijk een einde gemaakt aan de jarenlange onzekerheid over hun transitievergoeding.''

Over het geschil zegt Van Kampen: ,,Sinds 1 juli 2016 geldt dat werkgevers die hun werknemers ontslaan, de transitievergoeding moeten betalen''. ZONL stelde dat geen vergoeding verschuldigd was omdat er sprake was van overgang van onderneming. Dit omdat de nieuwe zorgaanbieder na 1 januari 2017 het personeel in dienst nam. FNV bestreed dat. Omdat ZONL heeft opgezegd, hadden de werknemers volgens de bond recht op transitievergoeding. De bedragen voor de ex-werknemers van ZONL variëren van enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro’s. Hierin heeft de FNV vandaag volledig gelijk gekregen. ZONL moet de vergoedingen nu alsnog per direct betalen.

