Rechter: Inspectie bant rookgranaat uit airsoftsport zonder kennis van zaken

De plek waar je je eerste zoen kreeg, waar je spijbelde van wiskunde of waar je met je brommer naar school kwam. Misschien heb je bijzondere herinneringen aan de Van der Capellen aan de Lassuslaan in Zwolle. Het oude schoolgebouw in Holtenbroek gaat na meer dan 50 jaar tegen de vlakte. Met een ‘Terug naar school’-festival neem je in juni elf dagen lang afscheid en zijn er activiteiten te doen.