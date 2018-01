Tonego overtuigend naar zaal­voet­bal­ti­tel

7 januari Tonego is er opnieuw in geslaagd om het Tiendorpentoernooi zaalvoetbal te winnen. In de finale versloeg de ploeg uit Luttelgeest de grote rivaal SC Emmeloord met 5-1. Tollebeek eindigde als derde.