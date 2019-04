Rem op zonnepanelen in Noordoostpolder

Raad eist snel nieuw plan voor jeugdzorg in Noordoost­pol­der

11:45 Uiterlijk in oktober moet er een nieuw beleidsplan klaar zijn voor jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder. Dat moet enerzijds goede zorg garanderen voor jongeren in problemen en anderzijds een einde maken aan de sterke stijging van de kosten voor jeugdzorg. Die opdracht heeft het college van burgemeester en wethouders maandagavond via een gezamenlijke motie meegekregen van de gemeenteraad.