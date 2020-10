Restaurant in Emmeloord bakt oliebollen voor geplaagde horeca: ‘De sector zit in nood’

Een smakelijk steunpakket voor horeca-ondernemers in nood. John van Beek van restaurant Bij Ons in de Wellerwaard in Emmeloord gaat de komende weken oliebollen bakken om collega’s te helpen. Een deel van de opbrengst gaat naar horecazaken en sportverenigingen. ,,Ik hoop dat het de sector helpt.’’

Zijn restaurant verandert vanaf volgende week in een ware oliebollenfabriek. Elk weekend tot de feestdagen gaat Van Beek met zijn medewerkers in ploegendiensten ‘reddehoreca-bollen’ bakken. ,,Als we doorpakken, komen we per dag op 10.000 bollen uit. Als er meer nodig zijn, bakken we op maandag door. En we hebben een bedrijf dat ons eventueel kan helpen. Er is geen limiet aan het aantal oliebollen.’’

Kantine

Van Beek houdt hiermee zijn personeel aan het werk én helpt andere bedrijven. Want een deel van de opbrengst gaat naar de horeca. ,,En sportverenigingen met een kantine. Dat is een belangrijke inkomstenbron voor een club.’’ Voor 10 oliebollen (het minimale aantal) betaal je 10 euro, zegt hij. ,,Daarvan gaat 2 euro naar de horeca. Ik neem de oliebollenverkoop van Flevo Boys en sc Emmeloord over. Daarmee zijn de eerste 5000 oliebollen wel gegarandeerd. Dat zijn honderden euro’s voor deze clubs.’’

Wie oliebollen bestelt, kan ze bij zijn restaurant ophalen. ,,We richten hier een drive-in in.’’ Wie niet in de buurt woont, kan een oliebollenpakket bestellen via de website reddehorecabol.nl, die volgende week in de lucht gaat. ,,Bloem, gist, rozijnen, een recept. We leveren kwaliteit.’’

Quote Als de postduiven­ver­e­ni­ging in Wanneper­veen een kantine heeft, komen ze in aanmerking John van Beek

De klant bepaalt zelf welke zaak of club hij of zij steunt, zegt Van Beek. Plaats of provincie doen er niet toe. ,,Als de postduivenvereniging in Wanneperveen een kantine heeft, komen ze in aanmerking. De klanten mogen een naam op een lijst zetten, die zal steeds langer worden.’’ Veel geregeld, maar volgens Van den Beek kan zijn bedrijf dat wel aan. ,,Ik heb hier 4 mensen op kantoor zitten.’’

Bij Ons in de Wellerwaard moet het deze dagen hebben van de afhaalmaaltijden. ,,Veel bruiloften en partijen zijn uitgesteld. Dat scheelt ons 50.000 tot 60.000 euro per maand’’, zegt Van Beek. ,,Mooi dat er overheidssteun is, maar ik hoop dat we onze eigen broek kunnen ophouden. En dat we de sector kunnen helpen. Het is heel simpel: de horeca zit in nood.’’

Volledig scherm De presentatie van de 'reddehorecabol’, vrijdagmiddag in Emmeloord. Rechts Van Beek, links wethouder Marian Uitdewilligen, midden Flevo Boys-voorzitter Henderikus Oostra. © Foto Freddy Schinkel