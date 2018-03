Rij van Flevolandse stakers bij Emmeloordse school

Nog maar even wachten op de spannende liefdesroman van Emmeloordse Natascha

12 maart Maandag 19 maart ligt Sonata in de boekhandel, het eerste boek van Emmeloordse Natascha Hoiting. Een spannende liefdesroman over een onmogelijke liefde in de duistere wereld van de Italiaanse maffia in Amsterdam.