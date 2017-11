Rijbewijs kwijt: Emmeloorder waant zich Max Verstappen op N50

Projecten bereiden jongeren voor op uitgaansleven: 'Het is niet het ei van Columbus'

1 november Hoe zorg je er als ouders voor dat je kind van 15 of 16 jaar bij de eerste keer uitgaan niet meteen veel te veel drinkt of bij een vechtpartij betrokken raakt? Je laat hem of haar meedoen aan projecten die jongeren voorbereiden op dat uitgaansleven. In Emmeloord werd dit recent gedaan, maar de vraag is of het helpt.