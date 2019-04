Rijksrecherche onderzoekt rol politie na overlijden 38-jarige man uit Emmeloord

Koploper SVM is één grote verras­singstaart

6:00 Ergens in (bijna) elke carrière als amateurvoetballer zit een ogenblik dat je jezelf even in de arm moet knijpen om te beseffen dat het echt waar is wat je presteert. Dat droommoment voor SVM-aanvaller Bart Bakker ligt overduidelijk in de topper SVM – Elim (4-3).