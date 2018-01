Rijkswaterstaat kapt zieke essen langs A6, één rijstrook dicht

Storm- of waterschade? Dit moet je doen

12:12 Het stormt flink op het moment. In de provincie Flevoland heeft het KNMI code oranje afgegeven omdat er zeer zware windstoten (tot 120 km/u) zijn voorspeld. De hulpdiensten roepen op om bij niet (levens)gevaarlijke stormschade de gemeente in te schakelen of eventueel zelf de handen uit de mouwen te steken. Lees hieronder hoe je moet handelen bij stormschade of wateroverlast.