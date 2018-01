Robert-Jan uit Emmeloord wil levens veranderen, maar is geen zieltjeswinner

Hij leunt achterover op zijn stoel. Glimlacht. ,,Is het geloof een spel?” herhaalt Robert-Jan Sterk de vraag. Eerder vertelde hij over de escape room op het dek van riviercruiseschip Andente. ,,Het is een middel om in gesprek te gaan over ervaringen en na te denken over wat het met iemand doet. De escape room is mij meer waard dan zomaar een spel op het bovendek. Ik ben ervan overtuigd dat wat wij doen levens verandert.”

Evangelisatie

Wij is Operatie Mobilisatie (OM), een wereldwijde zendingsorganisatie. Emmeloorder Sterk is 25 jaar bij de organisatie betrokken; was vrijwilliger en directeur Nederland en is nu projectleider Europa. ,,Via mijn neef. Met hem ging ik mee op een evangelisatiereis”, herinnert Sterk zijn eerste kennismaking. ,,Ik groeide op in Zwijndrecht. Kon zowel binnen als buiten de kerk goed mijn weg vinden. Was niet goddeloos, maar wel eens God loos. Toen ik op het Flevo Festival in Biddinghuizen was, zei een artiest: ‘Je kunt niet twee goden dienen.’ Het is God of Mammon. Ik kroop in een hoekje, ging bidden en vroeg of God mij wilde leiden. Daarna kon ik niet langer stil zitten en wilde de boodschap van het evangelie delen.”

Sterk legt zich toe op evangelisatie door beleving van het geloof. ,,Levend theater dat aanzet tot nadenken”, legt hij uit. ,,Wij staan niet op een zeepkist in het centrum. Zieltjes winnen is geen doel, wel dat iedereen de blijde boodschap van het evangelie hoort: dat Jezus is gestorven om onze zonden op zich te nemen, zodat wij in het licht kunnen leven. Wat iemand met de boodschap doet is een eigen verantwoordelijkheid.”

Volledig scherm Operatie Mobilisatie, met het schip Andante, Arnhem, Rijnkade, © Rolf Hensel

Global Village

OM werkt al een aantal jaren met een ‘Global Village’ tijdens Opwekking in Biddinghuizen. Bezoekers stappen in een tijdcapsule om te ondervinden hoe het zendingswerk door de jaren heen veranderde. Nu volgt een escape room. ,,Die zijn populair en spreken mensen aan. Het is evangeliseren op een postmoderne manier.”

Riverboat heet de proef die zaterdag start. De Andante vaart met escape room en tachtig vrijwilligers uit de hele wereld drie maanden lang over de Rijn. Van Arnhem via Dordrecht, Bonn, Mainz en Mannheim naar Straatsburg. In de steden helpen vrijwilligers bij lokale projecten en gaan het gesprek aan over het geloof. ,,De nabespreking van de escape room vind ik belangrijker dan een uur lang vol adrenaline proberen uit te breken”, stelt Sterk. ,, We proberen bezoekers te helpen ontdekken wat hun identiteit is, wat het geloof voor hen betekent en welke talenten zij van God kregen. De kamers worden ingericht naar lokale thema’s, zoals eenzaamheid. Ik hoop dat iemand na een bezoek aan ons schip langs gaat bij de oude buurvrouw die tijdens de feestdagen alleen thuis zat.”

Daling

Opvallend is dat OM zich met Riverboat op gelovigen richt. Juist in eigen kring is nog genoeg zendingswerk te verrichten. Sterk weet: Europa is het enige continent ter wereld waar het aantal christenen daalt. ,,Onze luxe levensstijl en individualisme belemmert een diepe relatie met God. Door toenemende tolerantie moet tegenwoordig alles kunnen in de kerk”, reflecteert de Emmeloorder.

Hij vervolgt: ,,Ik merk dat veel kerken zich in een eigen kring begeven en acties houden om anderen te helpen. Ik vind dat kerken meer verantwoordelijkheid moeten nemen om anderen over het geloof te vertellen. Woorden en daden gaan hand in hand. Tijdens ontmoetingen vragen wij altijd aan mensen of wij voor hen kunnen bidden. Het gebed is een manier om een gesprek op gang te brengen. Vaak gaat het over problemen als gezondheid, financiën of relatie. Van daaruit kun je evangeliseren en mogelijk levens veranderen. Oud-politicus Ayaan Hirsi Ali zei: de kerk is mooi en je moet laten zien waarom het bestaat.”