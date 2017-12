Inleven

De gedachte erachter is dat militairen die uitgezonden worden, weet hebben van andere culturen, religies en (oorlogs)omstandigheden, waardoor ze zich goed kunnen inleven in mensen uit andere landen. ,,Militairen zijn meestal niet in het land geweest waar de vluchtelingen vandaan komen, maar kunnen zich wel voorstellen hoe hoe het er is, hoe het er ruikt en hoeveel stress er is in dat soort omstandigheden'', zegt Jet Windig van ROC Friese Poort. Ze benadrukt dat het niet het doel is om met de vluchtelingen in gesprek gaan over hun (traumatische) ervaringen. ,,De bijeenkomsten zijn niet bedoeld om terug te kijken, maar om te praten over hun toekomst in Nederland. Maar die herkenning is wel van belang voor de contacten.''