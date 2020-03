ROC Friese Poort in Emmeloord en op Urk minstens een week dicht

ROC Friese Poort, met scholen in Emmeloord en op Urk, sluit volgende week de deuren. Voor in elk geval één week worden alle lessen en andere activiteiten opgeschort vanwege de onrust over het coronavirus. De mbo-school wijkt hiermee af van de kabinetslijn waarbij de school gewoon open zou kunnen blijven.

‘We beseffen dat dit besluit intern en extern vragen zal oproepen’, stelt bestuursvoorzitter Remco Meijerink in een brief aan docenten op de school. ‘Toch hebben wij gemeend dat dit besluit onder de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. Wij vinden dat er te veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn en de gezondheid van onze medewerkers en studenten wegen voor ons zwaar.’

Besmettingsrisico

15.000 leerlingen en 1600 medewerkers van ROC Friese Poort, met naast vestigingen in Emmeloord en op Urk scholen in Friese steden, blijven volgende week thuis. ‘Hoewel jongeren zelf een gering gezondheidsrisico lopen, kunnen ze wel een besmettingsrisico voor anderen vormen en valt een aanzienlijk deel van onze medewerkers in de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder, waar de gezondheidsrisico’s hoger worden ingeschat’, staat in de brief.

Het aantal ziekmeldingen onder docenten en studenten op het ROC Friese poort is ‘aanzienlijk’ toegenomen na de oproep van het RIVM om bij geringe klachten aan de luchtwegen, verkoudheid en keelpijn thuis te blijven. ‘De continuïteit en de kwaliteit van ons onderwijs is naar onze overweging niet langer te handhaven op het niveau waar wij voor willen en moeten staan.’

Inconsistent

ROC Friese Poort noemt het besluit van het kabinet om middelbare scholen en mbo-scholen te sluiten ‘inconsistent’. ‘De oproep om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten en te vermijden verhoudt zich niet tot het feit dat er dagelijks groepen van een nog veel grotere omvang in al onze schoolgebouwen actief zijn. Sportwedstrijden, competitiewedstrijden en culturele evenementen voor jongeren worden geannuleerd, terwijl veel scholen openblijven.’