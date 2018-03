Rode SP-jassen veroorzaken commotie in stembureau Poldertoren

Een groep van een man of tien in SP-rode kleding heeft tot enige commotie geleid in de Poldertoren. De groep wilde rond elf uur vanochtend tegelijk stemmen. Robert Wassink was op dat moment voorzitter van het stembureau en vroeg de SP’ers alle partij-uitingen te bedekken. ,,Die zijn niet toegestaan in een stembureau”, is zijn uitleg. ,,Ik kreeg de indruk dat de groep enigszins storend werkte op de andere stemmers.”