Roemeen pleegt grootste ‘zonnepanelendiefstal’ ooit: 180 panelen in Emmeloord

De diefstal van 180 zonnepanelen september vorig jaar in Emmeloord was mogelijk een van de grootste in zijn soort in ons land. Dinsdag stond in Lelystad een 24-jarige Roemeen terecht. Tegen hem is 5 maanden cel geëist.

Meer dan 43.000 zonnepanelen bedekken een voormalig akkerland aan de Muntweg in Emmeloord. De vermoedelijk meerdere dieven die in de nacht van 17 september 2018 maar liefst 180 zonnepanelen in hun busje laden, moeten via een zandweg langs een boerderij zijn gekomen. Vermoedelijk waren ze bekend op de locatie, zegt een medewerker van Groenleven BV na afloop van de strafzaak dinsdag. Ondanks deze voorzorgsmaatregel werd het busje van de dader of daders net gezien toen deze wegreed.

1500 kilo

De bewoner van de boerderij naast het park stond, om half vier in de nacht, op het punt om naar zijn werk te gaan. Toen hij iets later bij een tankstation aan de A6 bij Urk precies dat witte busje zag staan, is hij omgereden en achtervolgde het busje tot deze op de N50 bij Kampen werd aangehouden. De 24-jarige bestuurder Nico R. moet gemerkt hebben dat er een kleine 1500 kilo aan zonnepanelen in de bus lagen. De man ontkent echter elke betrokkenheid.

Terug in Roemenië

R. zat drie maanden in voorarrest tot hij na een regiezitting in december werd vrijgelaten. Sindsdien verblijft hij vermoedelijk weer in Roemenië. Volgens Groenleven, die vorig jaar ook te maken had met de diefstal van 80 panelen in het Groningse Tolbert, zijn de dieven netjes te werk gegaan. ,,Alle stekkers aan de achterzijde zijn er netjes uitgehaald. Anders zijn ze lastig opnieuw te gebruiken.’’

Mobiel banditisme

Hoe lang de dief of dieven bezig waren, is niet bekend. Het kostte vier medewerkers van het zonnepark bijna een dag om de panelen weer opnieuw te plaatsen. De officier van justitie achtte dinsdag in de rechtszaal in Lelystad bewezen dat R. bij de diefstal betrokken was. ,,Hier is sprake van mobiel banditisme’', zei ze. R. was alleen in het land om de diefstal te plegen. Zijn raadsvrouw zag een gebrek aan bewijs. Het is volgens haar niet uit te sluiten dat R. pas bij het tankstation betrokken raakte bij de zaak.

Het bedrijf heeft het zonnepark inmiddels afgeschermd met een hekwerk.