Rondreizend gezelschap maakt laatste ronde door Noordoostpolder met Amerikaanse schoolbus: ‘Ga de gesprekken missen’

Als de Amerikaanse schoolbus de afgelopen 1,5 jaar in Marknesse te vinden was, was Ton (67) er altijd wel bij. ,,Bedankt voor alles”, zegt Ton als hij afscheid neemt bij de typische gele Amerikaanse schoolbus van de medewerkers en vrijwilligers van Kwintes. ,,Twaalf jaar terug is mijn vrouw overleden. Ik voelde mij lang niet goed en was erg eenzaam. Elke ochtend zei de thuiszorg dat ik naar buiten moest, maar ik had daar geen zin in.”