Rotonde Emmeloord blijft voorlopig dicht voor auto’s vanwege hittegolf

Genoeg te eten voor schaapskud­de in Emmelerbos

25 juli Er is genoeg te grazen voor de schapen in het Emmelerbos. Gebrek aan voedsel is er niet in het bos waar schaapsherder Jacqueline Meijners met haar kudde net is neergestreken. Waar menige kudde noodgedwongen de wintervoorraad moet aanspreken, biedt het bos bij Emmeloord nog genoeg te eten.