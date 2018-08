Rotonderace op zacht asfalt in Emmeloord

Emmeloords eerste – en mogelijk enige – rotonderace start zaterdagavond om 19 uur. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers. Die mogen meedoen met alles wat rijdt of rolt, als er maar geen motor bij aan te pas komt. Ook een beest ervoor mag niet. Alleen de benenwagen gebruiken mag wel.

Kans

Lopers hebben zelfs de meeste kans op de overwinning denkt Willemsen, zelf een hardloper, na een proefrondje . "Als je een goede start maakt ben je als loper al een flink eind op weg, terwijl steppers, fietsers en rolschaatsers dan nog op gang moeten komen. In een seconde of zeven ben je rond", zegt hij.

IJsje

Het hele traject is 90 meter lang, heeft Willemsen opgemeten. De bedoeling is dat deelnemers een rondje rijden of hollen in zo min mogelijk tijd. De snelste krijgt een beker. ,,En eeuwige roem", voegt Willemsen er aan toe. Voor de eerste drie is er bovendien een medaille en voor alle deelnemers een gratis ijsje.