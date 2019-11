Rutten draagt meer dan half miljoen bij aan multifunctioneel centrum

De champagne staat koud. Nog even en de bouw van MFA Het Klavier gaat beginnen. Eerst moet de gemeenteraad van Noordoostpolder het sein op groen zetten. Dat gaat gebeuren in de vergadering van 11 november. ,,Een hamerstuk’’, zegt Henriëtte Verheggen van de plaatselijke MFA-werkgroep. ,,Maar we zijn erbij met een groep dorpsbewoners.’’

Gasloos bouwen

Het is de derde keer dat de politiek een klap geeft op het plan. Twee keer eerder bleek er meer geld nodig. In dit meest recente geval gaat het om een verhoging van 278.000 euro. Dat heeft te maken met gasloos bouwen en gestegen loon- en materiaalkosten. De totale kosten zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro, blijkt uit het raadsvoorstel. Daarvan brengt het dorp zo’n 520.000 euro op, terwijl er eerder nog sprake was van 424.000 euro - een voorwaarde van de gemeente.

,,In de loop der tijd komen er wensen bij’’, legt Verheggen uit. Op het gebied van de inrichting bijvoorbeeld. ,,Dit gebouw gaat er zeker 40 jaar staan, je kunt dit maar een keer goed doen’’. Het is een enorm bedrag voor een dorp van ruim 1600 inwoners, maar Rutten heeft de mouwen opgestroopt. Een grote veiling leverde eerder dit jaar ruim 165.000 euro op (een polderrecord) en uit het Leefbaarheidsfonds van de provincie komt 150.000 euro. Verder helpen dorpsbewoners een handje met de bouw, dat scheelt in de kosten.

Ontmoetingsplek