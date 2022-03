Ruzie over vliegtuigcrash in de Noordoostpolder leidt tot vergaand besluit: ‘Houdt een keer op’

Crashpaal voor RAF Lancaster JA702 hoort kilometers verderop

Een langjarig dispuut over de locatie van een crashpaal voor RAF Lancaster JA702 is eindelijk beslecht, na onafhankelijk onderzoek door stichting Canon De Noordoostpolder. Bewezen is nu dat het toestel niet is neergestort op kavel N33 aan de Oosterringweg bij Marknesse, maar op kavel H33 aan de Zuidermiddenweg bij Tollebeek, zo’n 14 kilometer verderop.

