Ruzie tussen twee meisjes leidt tot melding van steekincident op Emelwerda College in Emmeloord

1 september ,,Cocaïne is de duivel’’, zei de 32-jarige Samir B. uit Emmeloord woensdag in de Lelystadse rechtbank. Hij pleegde eind vorig jaar drie overvallen op pizzeria’s in Lelystad en dat is volgens hem allemaal te wijten aan de drugs. ,,Anders had ik dit nooit gedaan. Ik scheet echt 30.000 kleuren toen ik het deed.’’