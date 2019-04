Samenwerking voetballers Creil en Bant is pure win-win situatie

,,Onbewust zijn we voorlopers in de Noordoostpolder, maar daar is het ons niet om te doen,’’ stelt SSA-bestuurslid Wim van Wegen van Bant. ,,Ik ben vooral blij voor onze jeugdvoetballers. Zij spelen al jaren als samenwerkingsteam en hoeven bij de overgang naar de senioren niet meer te kiezen tussen Creil of Bant.’’

Vriendschappen

Jeugdvoorzitter Jan van Meer van Creil benadrukt dat er minder ledenverlies zal zijn. ,,We kunnen op mooi niveau blijven spelen en bovendien worden al die fijne vriendschappen tussen spelers uit beide dorpen verstevigd. Daar kun je alleen maar blij van worden.’’

Ook Creil-voorzitter Jan Boonen ziet de toekomst zonnig tegemoet. ,,Elke speler kan in een team van zijn eigen niveau spelen en de grens tussen recreatief- en prestatievoetbal wordt weer helder. Als grote vereniging krijgen we vijf seniorenteams inclusief een tweede elftal dat als volwaardige kweekvijver kan dienen voor het eerste elftal.’’

Fusie

Van Wegen ziet ook de voordelen op lange termijn. ,,Deze samenwerking is een tussenstap naar een fusie. Voor de toekomst is voetbal in beide dorpen daarmee gewaarborgd.’’