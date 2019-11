Schade brand zorgboerderij op Schokland is enorm: ‘De schok is groot’

De brand van woensdagavond heeft een schuur op het terrein van zorgboerderij Hof van Schokland compleet verwoest. Daags na de brand is goed te zien dat van de schuur met restaurant, kantine, kantoor en timmerwerkplaats weinig meer over is. Het dak is ingestort. ,,De schok is groot”, reageert een medewerker.