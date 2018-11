Schapen breken los en lopen tegen verkeer in snelweg op bij Bant

Halve eeuw bloemencor­so Sint Janskloos­ter opgetekend in ‘corsobij­bel’

24 november Het bloemencorso in Sint Jansklooster wordt al een halve eeuw gehouden. De geschiedenis is vastgelegd in een vuistdik, ruim vijfhonderd pagina's omvattend jubileumboek. Van de 700 exemplaren werd al de helft bij de presentatie in het dorpshuis verkocht.