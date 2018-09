Schapen langer in Burchttochtgebied bij Emmeloord na vondst zeldzame planten

Staatsbosbeheer beheert dit natuurgebied door er zo'n zestig schapen te laten grazen. ,,Die eten gras en jonge boompjes en houden daarmee het gebied open'', zegt Bergman eerder tegen deze krant. Het Burchttochtgebied is hiervoor in tweeën gedeeld, bedoeling was om de schapen om de drie weken te verplaatsen. De ontdekking van 'zeer zeldzame planten' als de bijenorchis en de moeraswespenorchis in 'gebied B' stak daar een stokje voor. Om te voorkomen dat de schapen deze planten zouden opeten, zijn ze tot deze week niet verplaatst. ,,We wilde wachten tot de planten waren uitgebloeid en hun zaden hadden geworpen'', zegt Bergman.

Honden

Inmiddels lopen de schapen rond in 'gebied B', veel later dan gepland. Het betekent dat de kudde langer in het Burchttochtgebied blijft: tot 15 oktober in plaats van 1 september. Gevolg dáárvan is weer dat er nog geen loslopende honden mogen rondrennen. ,,We hebben het aangegeven op de bordjes, maar ik heb al een paar telefoontjes van hondenbezitters gehad'', aldus Bergman.